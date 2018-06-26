Ceyda Ateş'ten şaşırtan paylaşım!

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, evinin bahçesinde bulduğu yılanı eline alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme 26 Haziran 2018 16:32

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaklaşık 5 yıldır, sevgilisi ile ABD'de yaşayan Ateş, Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla ne kadar korkusuz olduğunu gösterdi.

Herkes çok şaşırdı

Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım işe herkesi şaşkına çevirdi. Beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Toplusoy'la Amerika'da yaşamına devam eden Ceyda Ateş öyle bir paylaşım yaptı ki herkesin ağzı açık kaldı.

Korkusuz

Ateş Amerika'da yaşadığı evinin bahçesinde yakaladığı bir yılanı korkusuzca eline aldığı anları Instagram hesabından paylaştı. Ceyda Ateş, hesabından paylaştığı bu kareyle ne kadar korkusuz bir kadın olduğunu gözler önüne serdi.

Yılanı eline aldı

Sevgilisi Buğra Toplusoy’la birlikte yaşadığı evlerinin bahçesini düzenleyen Ceyda Ateş burada bulduğu yılanı eline alarak bir de fotoğraf çekti. Ateş bu kareyi takipçilerine iletirken üzerine düştüğü notla Buğra’nın yılandan korktuğunu ve bu yüzden uzak durduğunu belirtmeden de geçemedi.