Çevre Bakanlığı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkati çekmek için "Öldüren Bacalar ve Çözümleri" adlı kitapçık yayımladı.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 13:57

Bakanlık Müsteşarı Mustafa Öztürk tarafından hazırlanan, Türkiye Çevre Koruma Vakfınca basım ve dağıtımı gerçekleştirilen 32 sayfalık kitapçıkta, baca kirliliğine karşı alınması gereken tedbirler sıralanarak, vatandaşlara öneri ve uyarılarda bulunuldu.

Dünyada her yıl 3,5 milyon kişinin soba kaynaklı zehirlenmeler dahil iç ortam hava kirliliğinden hayatını kaybettiği belirtilen kitapçıkta, soba, kombi ve şofben kaynaklı zehirlenme vakalarının genel olarak ekim-nisanda meydana geldiği bildirildi.

BACA TEMİZLİĞİNDE EN UYGUN ZAMAN HAZİRAN VE EYLÜL



Bina yangınlarının birçoğunun da temizlenmeyen bacalar nedeniyle çıktığına işaret edilen kitapçıkta, "Yılda en az bir defa bacaların temizlenmesi gereklidir. Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur." ifadelerine yer verildi.



Bacalar temizlenmediği, soba, şofben ve kombi gibi yakıcılar tekniğine uygun kurulmadığı zaman kömür, odun, doğalgaz, LPG, karosen ve gaz yağı gibi yakıtların eksik ve verimsiz yandığı belirtilen kitapçıkta, eksik yanma sonucu oluşan gazlar ve partikül maddelerin bacaya yapışarak tıkanmalara neden olduğu, böylece her yıl onlarca kişinin zehirlendiği ve yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Baca temizliğinde en uygun zaman haziran ve eylül ayları olduğu belirtilen kitapçıkta vatandaşlara "Evinizi ve ailenizi güvenli tutmak için bacanızı düzenli olarak temizletin", "Standartlara uygun, üstten yakmalı soba kullanımına özen gösterin", "Sobanızı tekniğine uygun kurun", "Standartlara uygun kömür temin edin" uyarıları yapıldı.

AA