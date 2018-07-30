Cevat Akşit: Süleymancılar da beni öldürmek istedi

Geçen hafta FETÖ hakkında bomba iddialarda bulunan Prof. Dr. Cevat Akşit, bu kez Süleymancılar ve Menzilciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 14:55

“FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü ve Yahudi mezarlığına gömüldü” açıklaması ile gündem damgasını vuran ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, iki kez FETÖ’cüler, bir kez de Süleymancılar tarafından öldürülmek istendiğini iddia etti. Menzil cemaatinin hükümete desteği için “siyasi” ifadelerini kullanan Akşit, Diyanet için de "Diyanet Diyanet değil hıyanet" dedi. Laiklik için “Yahudi’nin oyunudur" diyen Akşit, Türk kadınları için de "Dekolte ama imanı var! Tankın önüne yattı!" ifadelerini kullandı.

Üç kez teklif geldi

Akşit, kendisine üç kez Diyanet İşleri Başkanlığı teklifi yapıldığını, bunların hepsini reddettiğini, diyanetin diyanet değil, hıyanet olduğunu, herkesin birbirinin aleyhinde olduğunu, hep kendilerinin iyi başlarının kötü olduğunu söyledi.

Erdoğan’ı uyardım iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Diyanet Din Kurulu Yüksek Kurulu’nda cennete, cehenneme inanmayan adamlar olduğunu söylediğini belirten Akşit, inancı olmayanlar olduğunu, bu kişilerin ahtapot gibi diyaneti sardığını, bu kişileri Ahmet Necdet Sezer’in getirdiğini, Erdoğan’a “Bunları temizle” dediğini, onun da 'Hoca, ikindin atıyorum, sabahleyin Danıştay geri gönderiyor, kanun var" dediğini, bu yüzden başkanlık sistemini istediğini ifade etti.

Laiklik Yahudi oyunu

Akşit, İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre laikliğin olmayacağını, herkesin Allah’a inanmak ve iman etmek zorunda olduğunu, laikliğin Yahudi oyunu olduğunu, Yahudilerin laikliği kabul etmediğini ama dünyaya kabul ettirdiğini söyledi.

Gülen’e kafir demiş

FETÖ hakkında inanılmaz iddialarda bulunan Akşit, ABD’ye gittiğini, oradaki iş adamları ve alimlerin sorduğunu, Gülen için kafir dediğini, bunu duyan FETÖ’cülerin kendisini öldürmek için iki kez komplo kurduğunu, Allah’ın kendisini koruduğu için öldüremediklerini, sonra bunu itiraf ettiğini belirtti.

Süleymancılar da öldürmek istemiş

Akşit, kendisini öldürmek isteyenlerin sadece FETÖ’cü olmadığını, Süleymancıların da öldürmek istediğini, bir kaymakamın 'herkes görmüş, dilekçe ver' dediğini, dilekçe vermediğini, istihbarata vermediğini, sağım deyip vermediğini söyledi.

Menzilcilere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini açıklayan Menzilciler hakkında da açıklama yapan Akşit, bu tarikatın tamamen siyasi olduğunu, onların siyasette ne işi olduğunu, Şeyh olan birinin gösteriş merakı olmayacağını, Erdoğan’ı ve hakimleri bana dokunmasınlar diye övdüklerini iddia etti.

Yeni FETÖ uyarısı

Akşit, "Bir tane televizyon var, sünnet vs diyorlar, İngilizler destekliyor, FETÖ’nün yerine koymak istiyorlar herifi” dedi.