Çetin Tekindor'u görenler hayrete düştü!

Çetin Tekindor, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinde 'Çandarlı Halil Paşa' olarak ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 17 Şubat 2018 14:40

En son İçer'de dizisinde Kebapçı Celal rolünde oynayan usta oyuncu Çetin Tekindor, Bebek'te yeni imajı ile görüntülendi.

Ayla filminde Kore Gazisi bir askerin yaşlı halini canlandıran Tekindor'u görenler tanımakta zorluk çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynayacağı Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinde 'Çandarlı Halil Paşa' olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu, rolü icabı sakalını uzatması dikkat çekti.

Görenlerin hayrete düşüren oyuncu Çetin Tekindor, daha önce Kenan İmirzalıoğlu, ''Karadayı'' isimli dizide oynamışlardı. Karadayı'da baba oğlu canlandıran ikilinin bu dizideki performansları merak konusu oldu.