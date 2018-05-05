Ceren Hindistan'dan duygusal paylaşım

Karaciğerinde tümöre rastlanan kızının saçlarını tıraş eden Ceren Hindistan'ın paylaşımı yürek burktu.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 10:38

Ünlü oyuncu Ceren Hindistan'ın henüz 2,5 yaşında olan kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hindistan ilk başlarda kızının kemoterapi görmesini istememişti. Hastane ise bu durumun tehlike olduğunu belirtip işi mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu. Daha sonra ikna olan Ceren Hindistan, kızının kemoterapi tedavisi sürecinde bir videosunu yayınladı.

Kızı Arya'nın saçlarını tıraş ederken videosunu çeken Hindistan, Instagram hesabından bu görüntüleri paylaştı.

Ceren Hindistan paylaşımına, "Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde 'anneciğim cam çizdi' diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana. Kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın. Rabbim herkesin evladına sabır versin" ifadelerini yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımı gören takipçileri ise Arya için üzüntülerini ve şifa dileklerini yazdı.