Ceren Damar'ın eşinden çok anlamlı sözler

Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından vurulan Ceren Damar'ın eşi cenazede duygu dolu bir konuşma yaptı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 17:49

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kopya çekerken yakaladığı hukuk fakültesi öğrencisi tarafından önce bıçaklanıp sonra da öldürülen Ceren Damar son yolculuğuna uğurlandı.

Fakülte önünde düzenlenen törende gözyaşları sel olurken, Ceren Damar Şenel'in eşi anlamlı bir konuşma yaptı.

“Türkiye’ye ders olacak bir olay”

Eşine kırmızı karanfillerle veda eden Levent Şenel; kendisi ile üç ay evli kaldığını, kendisine çok şey kattığını, asla kötülükten ve kandan yana olmayacaklarını, yaşanan bu olayın tüm Türkiye’ye ders olacağını söyledi.

“Pek çok konuda duyarlılık oluşacak”

Gençlerden bir isteği olduğunu söyleyen Şenel, bunu söylemenin kendisinin haddine olmadığını ama meslekte iyi olmaktan önce herkesin iyi birer insan olması gerektiğini, insanların sevilmesi gerektiğini ve kötülüğe kötülükle cevap verilmemesini dilediğini, bu olay sonra ülkede pek çok konuda duyarlılık oluşacağına inandığını ifade etti.

“Bir azılı suç tarafından vuruldu”

Şenel, eşinin her zaman doğru bildiğini yapan kurallara uyan ve işini en iyi şekilde yapmaya çalışan biri olduğunu, hiçbir zaman kimseye iftira atmadığını, kimse hakkında kötü konuşmayacağını, çok kıymetli bir bilim insanı olduğunu, görevini hakkıyla yapmaya çalışırken bir azılı suçlu tarafından vurularak hayatını kaybettiğini söyledi.