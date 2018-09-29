Cep telefonlarında konuşma ücretlerine indirim getiriliyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine sınırlama getirdi.

Güncellenme 29 Eylül 2018 12:35

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine sınırlama getirdi. Bu kapsamda, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 56,7 kuruşa düşürüldü.

Yeni uygulama 1 Ocak sonrası yürürlüğe girecek

Daha önce yine 90 kuruş olarak ücretlendirilen 1 kısa mesajın ücreti ise 40,75 kuruş olarak yeniden belirlendi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

"Açma kapama" için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak

Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle "açma kapama" ücretine de sınır getirdi. Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü. Uygulama kapsamında, "açma kapama" için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.