Cep telefonlarına yönelik taksit düzenlemesi uzatılacak mı?

Kaan Terzioğlu, taksit düzenlemesinin tep telefonu satışlarını artırdığını ve bu düzenlemenin 2019 sonuna kadar davam etmesini istediğini söyledi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 12:24

M-TOD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan taksit düzenlemesinin sektörde istihdam azalmasının önüne geçtiğini, bu gelişmenin yeniden canlandırmayı da beraberinde getirdiğini, bu sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Taksitlendirme düzenlemesi

Dernekten yapılan açıklamada, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresinin "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ifadesi kullanıldı.

12 ay taksitli yapıya geçildi

Açıklamada, “Bununla beraber, '12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır' geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti" denildi.

“2019 sonuna kadar devam edilmesi arzulanıyor”

Ticaret Bakanlığının söz konusu düzenlemesi, sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Terzioğlu, “Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini de vurguladı.