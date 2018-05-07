Cenk Tosun'dan umutlu açıklamalar

Everton'da top koşturan Cenk Tosun, gelecek sezonda daha iyi işler çıkaracağını söyledi.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 16:01

İngiltere Premier Lig'in başarılı takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, gelecek sezonda daha iyi işler çıkaracağının sözünü verdi.

“Daha fazla gol atmak istiyorum”

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, takımdakilerin saha içerisinde kendisine çok yardımcı olduklarını, Theo Walcott, Yannick Bolasie ve Gylfi Sigurdsson buradaki futbolu kendisinden daha iyi bildiklerini, iyi bir ilişkisi olduğunu ve yeni sezonda daha da iyi olacağını, birbirini iyi tanıyan orta sahalar ve kanatların daha iyi pas atabileceğini, bir sonraki sezonda çok fazla gol atmak istediğini söyledi.

“Daha iyi olmak istiyorum”

Özel antrenmanlar yapığını belirtin Tosun, Duncan Ferguson ile idman sonrası çalıştığını, ceza sahası içinde etkili olduğunu düşündüğünü, iyi ortalar alırsa gol atabileceğini, bunların güçlü yanları olduğunu ama daha da iyi olmak istediğini belirtti.

“Harika zaman geçiriyorum”

Cenk Tosun, takımla birlikte sezona hazırlanınca daha iyi olacağını, çok fazla gol atıp yeni sezonda takımına daha çok katkı vermeyi hedeflediğini, Almanya'da doğduğunu, orada milli takımlarda oynadığını, Türkiye'de üst seviyede oynadığını, harika zamanlar geçirdiğini ama İngiltere'de oynamanın kendisi için her zaman hayali olduğunu ifade etti.

“Everton Avrupa’da olmalı”

Rüyalarının gerçek olduğunu ifade eden Cenk Tosun, Everton gibi bir takımın hayalinde olduğunu teklif gelince hemen kabul ettiğini, transferden sonra Türklerin kendisi için çok sevindiğini, hem Beşiktaş taraftarı hem de diğer takımı tutanların kendisine her zaman destek verdiğini, sosyal medyadan çok güzel reaksiyonlar aldığını, her sezon Avrupa'da olunması gerektiğini çünkü Everon tarihi olan bir kulüp olduğunu, bunun kolay olmadığını, İngiltere'de çok sayıda iyi takım olduğunu, ama kendilerinin de hep Avrupa'da olması gerektiğini söyledi.