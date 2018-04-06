Cenk Tosun'dan samimi açıklamalar!

Everton'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, A Milli Takımı'nın kaptanı olmak istediğini söyledi.

Güncellenme 06 Nisan 2018 11:24

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Premier Lig'in başarılı ekiplerinden olan Everton'a giden Cenk Tosun, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Premier Lig'den zevk alıyorum"

Cenk Tosun, Everton'ın İngiltere'nin en büyük 6-7 takım arasında olduğunu, Premier Lig'in futbolun NBA olduğunu, en zevk veren ligin burası olduğunu, ilk başta biraz zorlandığını, Türkiye'den çok farklı olduğunu, Everton ile Avrupa'da oynamayı çok istediğini, Everton'ın her zaman Avrupa'da olmasının gerektiğini söyledi.

"Everton'da Beşiktaş'a karşı oynamak istemem"

Everton ile Beşiktaş'a karşı oynamak istemediğini ve gol atmak istemediğini belirten Tosun, onları üzmek hiç istemediğini çünkü işinin gol atmak olduğunu, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi serüveninin çok iyi geçtiğini, ilk kez bir Türk takımının grubu lider tamamladığını, şanssız bir kura çektiklerini, Beşiktaş'ın daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

"Milli Takım'da kaptan olmak istiyorum"

Cenk Tosun, Milli Takım'da hedefinin kaptan olmak olduğunu kaydeden golcü futbolcu, ''Milli Takım'da bu güzel ülkenin kaptanı olmak çok istiyorum. 2-3 abilerimiz var tabii. Onlar bırakınca pazubandını ben takmak isterim'' sözlerini kullandı.