Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a formalı destek!

Son günlerde maddi bir dar boğazda olan Eskişehirspor'a Cenk Tosun'dan formalı destek geldi.

Güncellenme 29 Mart 2019 14:19

Mali sıkıntıların yanında Spor Toto 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi. Yıldız oyuncu Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir davranış sergiledi.

İlk Everton formasını Eskişehirspor’a gönderdi

Kulüpten alınan bilgilere göre, milli maçta Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'un maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini duyunca, Everton takımıyla çıktığı ilk maçta giydiği formayı imzalayarak siyah-kırmızılı ekibe gönderdi. Başarılı futbolcu formasının kulübe en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.