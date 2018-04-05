Cenk Tosun'dan çarpıcı açıklamalar!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kulübün resmi internet sitesine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güncellenme 05 Nisan 2018 11:54

İngiltere Premier Lig'in başarılı takımlarından Everton'da forma giyen yıldız oyuncu Cenk Tosun, takımın resmi internet sitesinde değerlendirmelerde bulundu.

Hedefi sadece iyi bir futbolcu olmak değil

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan başarılı İngiliz takıma transfer olan Tosun, sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olduğunu sanmadığını, iyi bir insan olmayı hedeflediğini, Beşiktaş'taki arkadaşlarını özleyeceğini ancak İngiltere'de yapması gereken şeylerin olduğunu söyledi.

Maça antrenmansız çıkmış

Everton'daki durumu hakkında konuşan Cenk, Tottenham maçına çok fazla antrenman yapamadan çıktığını, bunun performansını etkilediğini, Lig arasında tatil yapamadığını, sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparladığını ifade etti.

Milli takım açıklaması

Vatanseverliğin ailesinin temek prensiplerinden biri olduğunu vurgulayan Cenk, maçtan önce milli marş çaldığında hep kendisini hareketlenmeye hazırladığını, iki milli takım arasında seçim yapmanın kendisi için inanılmaz derecede kolay olduğunu söyledi.

Oyuncular kibirli değil

Cenk Tosun, Everton'daki ortamdan memnun olduğunu, Everton'da harika bir kadro olduğunu, Takımdaki herkesle iyi geçindiğini, kendisini onlardan biri gibi hissettiğini, deneyimli ve ünlü oyuncular olsa da kimsenin kibirli olmadığını söyledi.

“Tüylerim diken diken oldu”

Brighton maçında attığı iki golle ilgili konuşan Tosun, "Fiziksel gücünüzü arttırıp form yakalarsınız. Attığım gollerle gelen puanlarla gurur duydum. Goodison Park'ta attığım iki golü unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu" derken kendisi için yapılan beste için "Beni gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.

14 numarayı neden seçti?

Beşiktaş'ta 23 numara giymesine karşın, Everton'da 14 numara seçmesine değinen Cenk, "Seamus Coleman 8 yıldır bu numarayı giydiğini ve bu yüzden aklımdan çıkarmadığını, Coleman'ı gerçekten çok sevdiğini ve bunu sormanın hoş olmayacağını, Thierry Henry gibi büyük yıldızların 14 numarayla oynadığını, bu nedenle kendisinin de bunu seçmeye karar verdiğini söyledi.

Takım kaptanı Cenk’i anlattı

Cenk Tosun hakkında değerlendirme yapan takım kaptanı Phil Jagielka, Cenk'in hiçbir şakadan kaçmadığını, doğruca içine daldığını, Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldiğini, takımın delikanlılarından biri olduğunu söyledi.