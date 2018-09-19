Cenk Tosun: İngiltere’ye alıştım!

Cenk Tosun, İngiltere’ye alıştığını ve buradaki hayata uyum sağladığını söyledi.

Güncellenme 19 Eylül 2018 15:03

Geçen sezon Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Artık İngiltere’ye alıştığını belirten Tosun, buradaki hayata uyum sağladığını, ilk olarak İngilizce bilmesi gerektiğini, Almanya'da gittiği okulda aldığı eğitimden bu dili bildiğini, Liverpool bölgesinde konuşulan İngilizce’nin biraz farklı olduğunu, Scouse denen ve kendine has bir şivesi olan bu dili öğrenmesi gerektiğini, masör ve malzemecilerin bu aksanı kendisine öğrettiğini söyledi.

"Çok da eğlenceli insanlar kendileri”

Bu isimlerle son derece iyi anlaştığını da dile getiren Cenk "Çok da eğlenceli insanlar kendileri… Birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Tabii arada kötü kelimeler de öğretiyorlar bana ama olsun artık. Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissetmemi sağlıyorlar. Eşim Ece şu an burada, Ekim'de bir çocuk bekliyoruz. Birlikte buraya uyum sağladık. Evde rahatınız yerindeyse o zaman sahada kafanız da rahat oluyor. Dolayısıyla ben de kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

"Genç bir teknik adamla çalışmak güzel bir şey”

Cenk Tosun, "Genç bir teknik adamla çalışmak güzel bir şey. Kendisi kupalar kazanmak isteyen hırslı bir insan. Bana sürekli yeni şeyler öğretiyor. Sahada durdurup uyarılarda bulunuyor ve beni ofisine çağırıyor. Daha sıkı çalışmam gerektiğini, hatlar arasında topla buluşmam gerektiğini Walcott ve Sigurdsson için boşluklar yaratmamı istiyor. Taktik tahtasının başında kalemiyle benim nasıl hareket edeceğimi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

“Sam Allerdyce'a teşekkür etmem gerekir”

Teknik adam değişikliğinin takımın oyun sistemini de değiştirdiğini aktaran Cenk "Öncelikle Sam Allerdyce'a teşekkür etmem gerekir. Beni buraya kendisi getirdi. Allerdyce'ın stili daha çok kontratak futboluydu, bekle ve kazan taktiği uygulanıyordu. Şimdi ise daha ofansif oynuyoruz. 180 derece dönüş yaşadık. Daha güven gerektiren bir oyun bu" dedi.

“Everton formalı insanlar görmek beni gururlandırıyor"

Cenk Tosun "Everton taraftarı savaşan futbolcuyu ve sahada takım için her şeyini veren futbolcuyu seviyorlar. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yenildiğimiz veya berabere kaldığımız maçların gecesinde gözüme uyku girmiyor. Eğer benim kaçırdığım golden dolayı yenildiysek eve döndüğümde sürekli aklımda bu oluyor. O zaman üç gün evden çıkmıyorum. Normalde şehir merkezinde taraftarlarla olmayı seviyorum. Üzerinde Everton formalı insanlar görmek beni gururlandırıyor" şeklinde konuştu.