Cenk Tosun hakkında bomba iddia!

İngiliz basını Cenk Tosun'un Everton'a uyum sağlayamadığını ve Beşiktaş'a geri döneceğini iddia etti.

Güncellenme 09 Ekim 2018 17:00

İngiliz basını, geçen sezon Everton’a transfer olan milli oyuncu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Talksport'un haberine göre, Everton'da aradığını tam olarak bulamayan ve bu sezon 1 gol atabilen Cenk Tosun'un İngiltere serüveninin kısa sürebileceği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği ifade edildi.

Haberde, Cenk Tosun’un dönüş hazırlığında olduğu, bu sezon bir gol ancak atabildiği ve Everton için ilerisi için düşünülmediği iddia edildi.

Öte yandan, Cenk Tosun’un İngiltere'ye uyum sağlama konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadığı, başarılı oyuncuyla ilgili gelecek ayların belirleyici olacağı ileri sürüldü.

Cenk Tosun, Everton formasıyla ligde 1 gol atıp 2 asist yaparak toplamda 474 dakika görev aldı.