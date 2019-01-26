Cenk Tosun, Everton'a veda ediyor

Everton’da istediği başarıyı yakalayamayan Cenk Tosun, kiralık olarak Crystal Palace'a gidiyor.

Güncellenme 26 Ocak 2019 12:50

Everton’da umduğu futbolu oynayamayan Cenk Tosun, Crystal Palace'a gidiyor. Londra kulübünün milli golcü için Everton'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş’tan transfer olmuştu

Everton’da top koşturan milli golcü Cenk Tosun, İngiltere’nin başka bir takımı Crystal Palace'a kiralık olarak gitmek üzere. Geçen sezon devre arası Beşiktaş’tan 22 + 6 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncunun, başka bir takıma geçeceği ve transfer sürecinde büyük bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Palace’a kiralık olarak gidecek

İngiliz basınındaki habere göre, küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Roy Hodgson yönetimindeki Palace, Cenk'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

Silva da sıcak bakıyor

Teknik Direktör Marco Silva, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına olumlu bakıyor. İleri uçta Richarlison'un gösterdiği performanstan memnun olan Silva, "Cenk kaliteli bir golcü. Ona ihtiyacımız var ama bir oyuncu daha fazla süre almak için ayrılmak isteyebilir. Bunu anlayışla karşılıyorum" dedi.