Cenk Tosun, Everton'a veda ediyor
Everton’da istediği başarıyı yakalayamayan Cenk Tosun, kiralık olarak Crystal Palace'a gidiyor.
Everton’da umduğu futbolu oynayamayan Cenk Tosun, Crystal Palace'a gidiyor. Londra kulübünün milli golcü için Everton'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş’tan transfer olmuştu
Everton’da top koşturan milli golcü Cenk Tosun, İngiltere’nin başka bir takımı Crystal Palace'a kiralık olarak gitmek üzere. Geçen sezon devre arası Beşiktaş’tan 22 + 6 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncunun, başka bir takıma geçeceği ve transfer sürecinde büyük bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Palace’a kiralık olarak gidecek
İngiliz basınındaki habere göre, küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Roy Hodgson yönetimindeki Palace, Cenk'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
Silva da sıcak bakıyor
Teknik Direktör Marco Silva, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına olumlu bakıyor. İleri uçta Richarlison'un gösterdiği performanstan memnun olan Silva, "Cenk kaliteli bir golcü. Ona ihtiyacımız var ama bir oyuncu daha fazla süre almak için ayrılmak isteyebilir. Bunu anlayışla karşılıyorum" dedi.