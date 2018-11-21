Cenk Tosun Beşiktaş'a mı geliyor?

Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri geleceğine dair iddiaları yalanladı.

Güncellenme 21 Kasım 2018 14:22

Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig takımı Everton'a giden Cenk Tosun’un, bu sezon geri geleceği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili çıkan haberlerden rahatsız olduğu öğrenilen Tosun, Beşiktaş’ın yuvası olduğunu fakat kariyerinde yeni bir sayfa açtığını, Everton’da mutlu olduğunu, Beşiktaş'ın ilgilendiği haberlerinin de dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Bu sezon İngiltere takımı Everton’da 12 maç forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.