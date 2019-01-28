Cengiz'den transfer açıklaması: Eşim benime konuşmuyor!

Galatasaray Başkanı Cengiz, transfer konusunda üzerinde yoğun baskı olduğunu, eşinin bile bu nedenle kendisi ile konuşmadığını söyledi.

Güncellenme 28 Ocak 2019 17:42

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Eşinden transfer tepkisi

Devre arası transfer döneminde üzerinde yoğun bir baskı olduğunu dile getiren Cengiz, transferlerle ilgili gecikmeler olduğunu, üzerinde baskı olduğunu, transfer yapmadığı için eşinin bile kendisi ile konuşmadığını söyledi.

“Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz”

Mustafa Cengiz, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını, saat 04.30'da eve gittiklerini, saat 10.00'da çeşitli kanallara dağıldıklarını, neden böyle olduğunu hala anlamadıklarını, 'Bariyerler' derken engelleri kastettiğini, hiç ummadıkları şeylerin karşılarına çıktığını, onları ifade edemeyeceğini çünkü rakip kulübe veya şartlarına saygısızlık etmiş olacağını, rast gele konuşan bir camianın temsilcisi olmadığını, Galatasaray camiasının edepli olduğunu, rakip takımlara transfer yaparken laf atmayacaklarını, edepli insanlar olduklarını, herkesin edebine göre davranacağını belirtti.

“Çok alternatif yok”

Devre arasında transfer alternatiflerinin çok olmadığını ifade eden Cengiz, bazı futbolculardan olumlu dönüşler aldıklarını, bir terslik olmazsa hayırlı olacağına inandığını, camiaya ve taraftarlara, olası en iyiyi, en uygun şartlarla getireceklerini, hiç kimsenin Galatasaray’a baskı ve hakaretle iş yaptırıp paraları sokağa attıramayacağını söyledi.