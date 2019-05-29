Cemil Çiçek de o kurula atandı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na Bülent Arınç'tan sonra Cemil Çiçek'te atandı.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 13:43

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, "millete ve devlete hizmeti geçmiş", "bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla" oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'na, hayatta olan tüm Meclis Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği yapmış isimler davet edildi.

40 yıldır siyasette ve makam sahibi

Bülent Arınç’tan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan diğer bir isim de Cemil Çiçek oldu. Cemil Çiçek, yaklaşık 40 yıllık siyasi kariyerinde halen makam sahibi olabilen ender politikacılardan biri oldu.