Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 5 kişi Prens Selman'a yakın isimler!

Cemal Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğu’nda öldürdüğü iddia edilen 15 kişiden 5'inin Prens Selman'a yakın isim olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 14:31

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolusluğu’nda vahşice öldürülmesiyle ilgili suçlanan 15 kişiden 5 ismin Suudi Veliaht Prens Selman ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Olayda adı geçen üç şüphelinin Prens Selman ile fotoğrafları ortaya çıkarken, özellikle Maher Abdulaziz Mutreb'in Veliaht prensin her daim yanında olduğu tespit edildi.

Ekipteki kişiler Prens Selman’a yakın

New York Times, Cemal Kaşıkçı’yı vahşice öldüren isimlerin Veliaht Prens Selman ile ilişkilerini ayrıntılarıyla yazdı. Gazete aynı zamanda, Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün İstanbul’a gelip aynı gün Riyad'a dönen 15 kişilik ekipteki Maher Abdulaziz Mutreb'in Selman'a yakınlığına dikkat çekti.

Mutreb isimli şahıs seyahatlerde Prens’e eşlik etti

İddiaya göre Maher Abdulaziz Mutreb isimli şüpheli, Veliaht Prens Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden çok yakın bir isim. Bu ise ortaya çıkan fotoğraflarla belgelendi. Prens Selman’ın güvenlik detaylarına bakılınca diğer üç zanlının da kendisine yakın olduğu ortaya çıkıyor.

“Seri katiller” teorisi çürütülmüş olacak

NY Times ise bu zanlıların, Prens Selman’a yakınlıklarını sorguladığı haberde, Türkiye'nin açıkladığı gibi, bu şüphelilerin Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu 2 Ekim günü Konsolosluk'ta bulunmaları durumunda, o gün orada neler olduğu ile Prens Selman arasında doğrudan bir bağlantı kurabileceği, bunun ortaya çıkarılması durumunda ise 'serseri katiller' teorisinin de çürütülmüş olacağı belirtildi.

Suudi güvenlik birimleri ile yakın ilişkideler

Bahsi geçen 15 kişinin Suudi güvenlik servisleri, ordusu ve diğer hükümet organları ile bağlantılı olduğu aktarılırken; yüz tanıma sistemi yazılımı, halka açık kayıtlar, sosyal medya hesapları, Suudi cep telefonu numaraları altyapısı, Suudi haberleri, sızdırılmış Suudi belgeleri ve Suudi Arabistanlı tanıkları kullanarak birtakım bilgiler topladığı kaydedildi.

En fazla dikkati çeken isim; Mutreb

15 şüpheliden en çok dikkat çekeni ise Maher Abdulaziz Mutreb oldu. Mutreb, 2017'de Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğine atanmış bir diplomat ve Suudi Prens'le muhtemelen koruması olarak birçok yeri ziyaret etti.

İkinci şüpheli; al-Hawsawi

Suudi kraliyet ailesiyle çalışan Fransız bir profesyonel ise ikinci şüphelinin Prens Muhammed ile seyahat eden güvenlik ekibinin bir parçası olan Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi olduğunu ileri sürdü.

Üçüncü şüpheli; al-Harbi

Suudi Arabistan'ın basın organlarından birinde, üçüncü şüpheli Thaar Ghaleb al-Harbi'nin geçen yıl Suudi kraliyet muhafızlarında Muhammed'in Cidde'deki sarayını korurken gösterdiği cesaretinden dolayı teğmenliğe yükseltildiğinin yazıldığı aktarıldı.

Dördüncü şüpheli kraliyet muhafızı

Muhammed Saad Alzahrani olarak kimliği belirlenen ve başka birisinin pasaportu ile seyahat eden dördüncü şüphelinin de kraliyet muhafızı olduğu iddiasına yer verildi. Şüpheliler arasında yer alan Dr. Salah al-Tubaigy'nin ise bir otopsi uzmanı olduğu belirtildi. Şüphelilerden Muhammed Saad Alzahrani ile Thaar Ghaleb al-Harbi'nin Prens Selman'la görüntüleri ortaya çıkmıştı.