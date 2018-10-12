Cemal Kaşıkçı'ya yapılan işkencenin delilleri mi var?

Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıtların olduğunu, işkence ve sorgulamaya dair ses kayıtlarına ulaşıldığını iddia etti.

Güncellenme 12 Ekim 2018 09:56

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, bazı Türk yetkililerin ABD’li yetkililere; "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını" söylediğini iddia etti.

Kaşıkçı’nın ve diğer adamların sesi duyuluyor

Haberde bahsi geçen yetkililerden biri; Cemal Kaşıkçı’nın sesini ve Arapça konuşan diğer adamların sesinin duyulduğunu, kayıtta Kaşıkçı’nın sorgulanma şekli, işkenceye maruz kaldığı ve daha sonra da öldürüldüğünün duyulduğunu söylediği ileri sürüldü.

Türk birimleri kanıtlara sahip

İsmi verilmeyen bazı ABD’li ve Türk yetkililere dayandırılan haberde; Türk Hükümetinin, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kanıtlayan kayıtlara sahip olduğunu Amerikan tarafına ilettiği bildirildi.

Kanıtlarda neler var?

Haberde, yetkililerin, "Kayıtlar, bir Suudi güvenlik timinin, 2 Ekim'de konsolosluğa girişinden sonra Kaşıkçı'yı resmi bir belgeyi almak üzere göz altına aldığını, daha sonra öldürüp vücudunu parçalara ayırdığını gösteriyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Suudi güvenlik timi cinayetten sorumlu

Aynı yetkililerin ifadelerine göre olayla ilgili ses kaydının, Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi güvenlik timinin sorumlu olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Kaşıkçı’nın sesler duyuluyor

Haberde bir yetkilinin, "Onun (Kaşıkçı'nın) sesini ve Arapça konuşan diğer adamların seslerini duyabiliyorsunuz. Onun nasıl sorgulandığını, işkenceye maruz kaldığını ve daha sonra öldürüldüğünü duyabiliyorsunuz." şeklindeki sözleri de yer aldı.

ABD’lilere kayıtların içeriği anlatıldı

Washington Post'un haberinde, söz konusu kayıtların ABD'li yetkililer tarafından görülüp görülmediğinin belli olmadığı, ancak Türk yetkililerin Amerikalı muhataplarına "kayıtların içeriğini" anlattıkları ifade edildi.