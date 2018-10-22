Cemal Kaşıkçı'nın ölümü dublörle saklanmaya çalışılmış!

İddiaya göre, Cemal Kaşıkçı’nın kıyafetleri Mustafa El Medeni isimli bir şahsa giydirilerek kameralar yanıltılmaya çalışıldı.

Güncellenme 22 Ekim 2018 15:17

CNN International, konsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın kıyafetlerinin bir kişiye giydirilerek, kameralara çıkış görüntüsü verdiği ve güvenlik kameralarına sahte iz bırakmak için binadan çıktığı görüntüleri servis etti.

Kaşıkçı’nın dublörlüğünü yaptı

Servis edilen görüntülerde Kaşıkçı’nın dublörü olarak kullanılan ve isminin Mustafa El Medeni olduğu bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre bu kişi Kaşıkçı öldürülmeden iki saat önce konsolosluğa başka kıyafetlerle geldi ve olaydan hemen sonra da öldürülen gazetecinin kıyafetleri giyip, gözlüğünü takarak buradan ayrıldı.

Sultanahmet’te kıyafetlerini değiştirdi

Kaşıkçı’nın yerini alan kişi yanındaki kişi ile birlikte bir taksiye binerek Sultanahmet’e gitti ve burada bulunan bir tuvalette kendi kıyafetlerini tekrar giydi. İkili daha sonra içerisinde Kaşıkçı'nın kıyafetlerinin olduğu düşünülen poşeti bir çöp kutusuna atarken görülüyor.

Takma sakal ve bıyık kullandı

İkili daha sonra bir asansörün kapısının önünde bekliyor ve Mustafa El Medeni olduğu ileri sürülen kişinin sakalsız ve bıyıksız olduğu tespit ediliyor. Emniyet birimleri ise Medeni’nin Kaşıkçı’ya benzemek için takma sakal ve bıyık kullandığı değerlendirmesini yapıyor.