Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair emareler var!

İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğunu inceleyen güvenlik yetkililerinden yeni açıklamalar geldi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 17:20

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına dair olayı araştıran güvenlik birimlerinin ilk izlenimine göre, Kaşıkçı’nın öldürülmüş olabileceğine dair emareler var.

Ortak heyet konsoloslukta yer aldı

10 Türk polis ve bir savcıdan oluşan Türk heyet, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 saat süren bir inceleme gerçekleştirdi. Ortak heyette yer alan Suudi yetkililer de konsoloslukta bulundu.

“Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi alındı”

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, "Konsoloslukta arama ve inceleme yapan Türk polisi ve ekibi ihtiyaç duyulan ve delil olduğu düşünülen bulguları aldı. Konsolosluğun bahçesinden toprak numunesi de alındı" dedi.