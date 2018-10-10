Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından flaş açıklamalar!

Dünya gündemine damga vuran ve günlerdir kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesine bir makale yazdı.

Güncellenme 10 Ekim 2018 09:44

Kaşıkçı ile evlenme arifesinde olduklarını belirten Cengiz, Kaşıkçı’nın son evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gittiğini, daha sonra nişanlısından haber alamadığını belirtti.

“Türkiye tarihinde böyle bir şey yaşanmadı”

Cemal Kaşıkçı’nın bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söylediğini ifade eden Hatice Cengiz, Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını, bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdiğini aktardı.

“Kaşıkçı o binaya girdi ve çıkmadı”

Cengiz, dışarıda üç saat bekledikten sonra korku ve endişe duymaya başladıklarını, konsolosluk binasındaki görevlilere nişanlısını sorduğunu, aldığı cevabın kendisini daha da endişelendirdiğini, nişanlısının binadan zaten ayrıldığını söylediklerini, Kaşıkçı’nın o binaya girdiğinin ve dışarı çıkmadığını bir gerçek olduğunu ifade etti.

Türk yetkililere övgüler

Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettiğinin altını çizen Cengiz, Türk hükümet yetkililerinin bu konuyu çözmedeki yeteneklerinden emin olduğunu, şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ettiğini belirtti.

Kral Selam ve Prens Selman’a çağrı

Öte yandan Cengiz, nişanlısının ortadan kaybolmasıyla ilgili Riyad yönetimine de çağrıda bulunarak, "Ayrıca Suudi Arabistan'ı ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını yayımlamaya çağırıyorum” dedi.