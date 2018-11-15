Cemal Kaşıkçı'nın katillerine idam talebi

Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşide katleden 11 kişiden 5'i hakkında idam istendi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 13:35

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesi kapsamında yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği belirtilen 11 sanıktan 5'i için idam cezası istendi.

İkna edilemeyince öldürülmüş

Cemal Kaşıkçı’nın ülkeye dönmek için ikna edilmeye çalışıldığı ve ikna edilemeyince öldürüldüğünü açıklayan Suudi Başsavcı, Kaşıkçı’nın boğularak, öldürücü dozda ilaç verilecek öldürüldüğünü ve cesedin parçalanarak buradan çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaşıkçı’nın Suudi Konsolosluğu'na girer girmez boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini açıklamıştı.