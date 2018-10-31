Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak yok edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın cesedinin öldürülmesinin hemen ardından parçalanarak yok edildiğini açıkladı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 17:35

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

Ceset ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir. Tüm iyi niyetli çalışmalara rağmen somut sonuç elde edilememiştir" açıklaması geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Suudi Arabistan’a davet edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

Başsavcılık'tan açıklama

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denildi.