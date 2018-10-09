Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme!

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, konsolosluktan çıkan 2 şüpheli araç tespit edildi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 16:25

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ederken konsolosluktan çıkan 2 şüpheli aracın plakasının tespit edildiği bildirildi.

7 şüpheli tespit edildi

Güvenlik birimleri 150 kamera görüntüsünü de inceliyor. Konsolosluğu net bir şekilde gören iki kamerada kayıp gazeteci Kaşıkçı’nın çıkış görüntüsüne rastlanmadı. İddiaya göre, kamera kayıtları ile 7 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

Olay gizemini koruyor

Muhalif kimliğiyle bilinen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti gizemini koruyor. Konuyla ilgili devam eden soruşturmanın yanı sıra güvenlik güçleri tarafından 150 kamera görüntüsü inceleniyor. Konsolosluğu net olarak gören iki kamera olduğu tespit edildi. Bu kameralardaki görüntüler incelendi ama Kaşıkçı’nın çıkışına rastlanmadı.

Şüpheliler kim?

Suudi Arabistan'dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi. Bu 7 şüphelinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında da ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında.

2 aracın plakası tespit edildi

Konsolosluktan çıkan 2 aracın plakasının da tespit edildiği belirtildi.