Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 5 Türk ifade verdi
Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili ifadeye çağrılan 25 konsolosluk çalışanından 5'i ifade verdi.
Öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili ifadeye çağrılan 25 konsolosluk çalışanından 5'i şu sıralar İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda tanık sıfatıyla ifade veriyor.
5 kişi ifadeye çağrıldı
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
45 kişinin ifadesine başvurulacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.