Cemal Kaşıkçı olayında kritik detaylara ulaşıldı

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama yapan ekip, çok önemli detaylara ulaştı.

Güncellenme 17 Ekim 2018 09:59

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait konutta yapılması planlanan arama çalışmaları konsolos Muhammed el-Uteybi ülkesine gitmesi sonrası iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldırılırken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi.

9 saat süren arama yapıldı

ABD’nin ünlü basın kuruluşlarından Washinton Post’un yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolos binasında yaptıkları incelemeler sonrasında deliller toplanarak emniyete götürüldü.

Başkonsolos ülkesine gitti

Konsolosluk binasında yapılan aramalar sonrası Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta da aramalar yapılacağı açıklandı. Açıklama sonrası konut önünde gün boyu hareketli anlar yaşanırken, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi akşam saatlerinde Suudi Havayollarına ait bir uçak ile ülkesine gitti.

Suud heyet arama yapacaktı

Ardından akşam saatlerinde Suud konsolosluğunda arama yapan heyetin konsolosluğa ait konutta da arama yapacağı duyuruldu. Polis konut çevresini bariyer ve emniyet şeridi çekerek kapattı.

Heyetin telefonlarına ulaşılamadı

Fakat arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle konut önünde arama yapılamadığı öğrenildi. 23.30 sıralarında konut önünde bulunan polis bariyerleri kaldırıldı.

Kritik detaylara ulaşıldı

Bu kapsamda incelemeler devam ederken Kaşıkçı olayıyla ilgili öneli detaylara ulaşıldı.

Çok sayıda DNA hücre örneğine ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Kriminal dilde 'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel ışık tutularak kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin elde edildiği öğrenildi.

Her türlü olasılık değerlendiriliyor

Ekipler, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

Çöp kutuları da incelenecek

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

Elde edilen deliller ayrıntılı incelenecek

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

Su kuyusu da incelenecek

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün garaja giriş yaptığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.