Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme! Polis arama yapıyor

Polis, Yalova'daki bir lüks villada Cemal Kaşıkçı'nın burada gömüldüğü iddiası ile arama yaptı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 11:48

Yalova’nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyü’nde bulunan bir lüks villaya sabahın ilk ışıklarıyla çok sayıda polis intikal etti. Burayı emniyet şeridi içerisine alan polis ekipleri, Villa bahçesinde ve çevresinde arama yaptı.

Ekipler, Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi.