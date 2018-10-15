Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün öğleden sonra konsolosluk binasında arama yapılacak.

Güncellenme 15 Ekim 2018 13:33

2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün öğleden sonra konsolosluk binasında arama yapılacak.

Bugün arama yapılabilir

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, en son bölgede görülen Cemal Kaşıkçı için bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Soruşturma talimatı verildi

Öte yandan Suudi Arabistan yönetimi de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iç soruşturma talimatı verdi.

Ne yaşanmıştı?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.