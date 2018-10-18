Cemal Kaşıkçı olayı ile Türkiye'ye tuzak mı kurulmak isteniyor?

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını Türkiye'ye yıkmak isteyen karanlık odaklar ve FETÖ'cü hesaplar harekete geçti.

Güncellenme 18 Ekim 2018 10:27

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdi ve bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili Türk birimleri kapsamlı titiz bir çalışma başlattı.

Türkiye’yi karalama çabaları

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için her detay incelenirken, özellikle uluslararası basında çıkan haberler, Türkiye'yi karalama amacı güdüyor.

ABD ile Suudi Arabistan çaba göstermiyor

ABD merkezli bir gazetede çalışan Suudi kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında iki ülke yönetimi de çaba göstermezken, Türkiye’yi karalama amacı güdüyor.

İnfaz timi Prense yakın

Veliaht Prens’in yakınında bulunan 15 kişilik suikast timinin deşifre olmasına rağmen olayla ilgili yokmuş gibi davranıyor. Karanlık odaklar ise olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığı halde hadisenin Türkiye’de yaşanması nedeni ile ülkemizi sorumlu göstermeye çalışıyor. Suudilerin bu tavrı cinayeti Türkiye'nin üzerine yıkmak istediklerine bir işaret olarak görülüyor.

Türkiye’yi itibarsızlaştırma çabası

Gazetecilik anlamında önemli bir konu olan Kaşıkçı hadisesinde, dezenformasyona uğrayan bazı bilgiler uluslararası alanda itibarsızlaştırmak için kullanılabiliyor.

Olay Türkiye’ye yıkılmaya çalışılıyor

Suudi Arabistan medyası, kendi başkonsolosluklarında işlenen cinayeti İstanbul’da yaşanması nedeni ile olayı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışıyor.

“İsimsiz Türk yetkili” adı altında iftira

Suudilerin tavrının yanı sıra ABD ve Avrupa medyası da olaya Türkiye’yi dahil eden haberlere imza atıyor. Özellikle son günlerde ortaya çıkan "isimsiz Türk yetkililer" ile başlayan haberlerin artış göstermesi, olaya doğrudan Türkiye'yi çekmeye çalışan bir tutum olduğu yönünde değerlendiriliyor.

MİT iddiası

Arap basınında yer alan bir karalama haberinde, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in MİT ajanı olduğunu iddia etti. Haberde Kaşıkçı, MİT tarafından kullanılan bir kişi olarak gösteriliyor. Yani ölümü muhtemel Kaşıkçı olayında Türkiye’nin parmağı olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Türkiye para aldı iftirası

Türkiye’nin işin içinde olduğu yalanını servis edenler aynı zamanda, cinayetin üzerini örtmesi için Suudi Arabistan'dan 30 milyar dolar para alındığını iddia ediyor. Özellikle son günlerde muhalif kesim tarafından fazlaca paylaşılan bu haber de sosyal medya yalanlarından biri.

FETÖ’cüler de işin içinde

Suudi gündeminde dolaşan bu iddialar Türkiye gündemine kirli emelleri bulunan kişiler tarafından servis ediliyor. Özellikle FETÖ'nün bot hesapları ve troller olarak tanınan kişiler bu noktada öne çıkıyor.