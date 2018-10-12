Cemal Kaşıkçı, nişanlısına Yasin Aktay'ı aramasını söylemiş!

Günlerdir kayıp olan ve dünya gündeminde büyük yankı uyandıran Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, kritik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 12 Ekim 2018 11:39

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

“Bir şey olacağına ihtimal vermiyorum”

Tedirgin olduklarını ama böyle bir şey olacağını asla tahmin etmediklerini belirten Cengiz, "Ben gayriihtiyari ya da olağan dışı bir gelişme olması halinde nasıl davranmam gerektiğini sorduğumda böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum pek ihtimal de vermiyorum demişti” dedi.

“Hem siyasi hem de insani kriz”

“Tabi ki bir tedirginliği vardı ama kendisi de böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordu” ifadelerini kullanan Cengiz, Türk hükümetine güvendiğini, bu yaşananların siyasi kriz olmasının dışında insani kriz yönünün de olduğunu belirtti.

“Diplomasi diliyle konuşma devam ediyor”

Türk hükümetine güvendiğini belirten Cengiz, diplomasi diliyle konuşmanın devam ettiğini, bu konularla ilgili beyanın nasıl verilmesi gerektiğini de bilmediğini, bu olayın siyasi kriz olmasının yanı sıra insani kriz yönü de olduğunu söyledi.

“Kendisinden haber alamıyoruz”

Cengiz, “Cemal beyin siyasi kişiliğinin duruşunun sebep olduğu bu siyasi krizden önce insani bir kriz. Çünkü evlilik işlemlerini tamamlamak için Türkiye'ye gelmişti kendisi ve konsolosluğa gidip bu kağıdı alma sebebi de buydu. Ama yaşananları biliyorsunuz o gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz” dedi.

“Çok tedirginiz hepimiz”

Bu olayın Türkiye'de yaşanmasının durumu çok daha hassas hala getirdiğini söyleyen Cengiz, “Çok tedirginiz hepimiz her gün yeni bir haberle ulaşma umuduyla uyanıyoruz. Ben özellikle çünkü kendisinin en son dakikaya kadar yanında olan kişiydim. Ayrıca Türkiye'de olması da olayı çok daha hassas hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir şeyin olma ihtimali çok az diyordu”

Hatice Cengiz, konsolosluğa giderken Kaşıkçı'nın tedirgin olup olmadığı şeklinde yöneltilen soruya ise “Tabi ki bir tedirginliği vardı ama kendisi de böyle bir şey olacağını asla tahmin etmiyordu. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok az diyordu. Yani bu bir konu olarak geçmemişti aramızda sadece ben gayriihtiyari ya da olağan dışı bir gelişme olması halinde nasıl davranmam gerektiğini sorduğumda böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum pek ihtimal de vermiyorum demişti” diye cevap verdi.

“Yasin beyi aramamı söyledi”

Cengiz, “Burada çok fazla bunu dile getirmek doğru değil ama Yasin beyle (Yasin Aktay) yakın dostlardı, eski bir arkadaşıydı kendisinin. Yasin beyi aramamı söyledi. Bunu bir direktif şeklinde değil ama haberdar etme mahiyetinde. Tabi ki bir çekincesi vardı çünkü duruşu gereği, ülkesi tarafından aranmıyordu fakat açıklamaları bir rahatsızlık unsuruydu” dedi.