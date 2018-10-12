Cemal Kaşıkçı için Suudi bir heyet Ankara'ya geldi
2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistanlı bir heyet Ankara'ya geldi.
Washington Post’un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolmuştu. Günlerdir bekleyiş sürerken Suudi Arabistanlı bir heyet Ankara’ya geldi.
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye’ye gelen heyetin, hafta sonu Türk yetkililerle görüşme yapması bekleniyor.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.