Cemal Kaşıkçı hakkında kan donduran iddia!

New York Times'a konuşan Türk yetkililer Kaşıkçı'nın kraliyet ailesinin kararıyla İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü iddia etti.

Güncellenme 10 Ekim 2018 10:24

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times'a konuşan Türk yetkililer, "Kraliyet ailesinin kararıyla Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü" iddiasında bulundu.

Evlenmek için gerekli olan belgeleri almak için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve o günden beri ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. New York Times’a konuşan üst düzey Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.

Parçalara ayırdılar

İsmini vermek istemeyen yetkili, Kaşıkçı’nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını, iki saat içerisinde öldürüldüğünü, Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayrıldığını, yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerinden olan "Pulp Fiction filmi gibi" olduğunu belirtti.

Gizemli Suudiler kim?

David D. Kirkpatrick ve Carlotta Gall imzalı haberde gazete, bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan Kaşıkçı’nın ölmüş olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu vurgularken, ismini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın öldürülme kararının üst düzey Suudi liderlerden geldiğini çünkü bu denli karmaşık bir operasyona alt seviyelerde yetkililerin onay veremeyeceğini açıkladı. Kaşıkçı’nın geldiği gün iki charter uçağıyla 15 Suudi’nin Türkiye’ye giriş yaptığı ve bu 15 kişinin de birkaç saat sonra Türkiye’yi terk ettikleri ifade edildi.

Kan donduran ifadeler

Yetkili, bu ekiptekilerden birinin otopsi uzmanı olduğunu söyledi. İsmini açıklamadan konuşan kişi, "Orada vücudu parçalara ayırmak için bulunuyordu muhtemelen" dedi.