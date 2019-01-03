Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi için idam talebi

Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında 11 şüphelinin yargılandığı davada 5 kişi için idam talep edildi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 14:01

Suudi Arabistan’da Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında yargılanan 11 şüphelinin duruşmasına başlandı. Suudi savcı cinayete karışan 5 şüpheli için idam cezası istedi.

11 kişi cinayetle suçlandı

Suudi Arabistan Başsavcılığı, ülkelerinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, cinayete dair soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiği fakat 11 kişinin cinayetle suçlandığı belirtilmişti.

Ne yaşanmıştı?

Washington Post gazetesi yazara Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkamamıştı.

Uzun incelemeler sonucu Emniyet birimleri, Kaşıkçı’nın girdiği konsoloslukta Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledildiğini ortaya çıkarmıştı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.