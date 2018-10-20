Cemal Kaşıkçı boğularak mı öldürüldü?

Suudi Arabistanlı yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğünü iddia etti.

Güncellenme 20 Ekim 2018 16:41

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Boğularak öldürüldü iddiası

ABD’li medya kuruluşu CNN’e konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi.

Öldürülmesine ilişkin delil yok

Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delil sunulmadığı belirtildi.

Suudiler öldürüldüğünü kabul etmişti

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

18 kişi gözaltına alınmıştı

Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.