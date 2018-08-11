Cemaatlere operasyon mu geliyor? Ali Erbaş açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, FETÖ ve Adnan Oktar gibi yapılanmaların yeniden ortaya çıkmaması için tüm tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini ima etti.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 15:18

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, son dönemlerde tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi ve bu yapıların İslam dinindeki konumlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Tarikat ev cemaatler birer gerçekliktir

Tarikat ve cemaat olarak ortaya çıkan grupların her şeyden önce gerçek bir sosyolojik olgular olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, bunların görmezden gelinmesi ya da ötelenmesinin bu gerçekliği değiştirmeyeceğini, tersine perdeleyerek görünür olmasını engelleyeceğini ifade etti.

Dinin sivil yapısına gölge düşürülmemeli

Başkan Erbaş, dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

Din istismarı vurgusu

Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlığının rehberlik edip uzmanlarla bir araya gelerek bir disiplin ve düzenin mutlaka kurulmasının gerektiğini belirten Erbaş, bunun olmaması durumunda din istismarının ortaya çıktığını, son zamanlarda yaşanılan olayların birer acı tecrübe olduğunu, FETÖ, DEAŞ, bütün bunların alt yapılarına bakıldığı zaman bir kontrolsüzlükten, düzensizlikten, disiplinsizlikten ortaya çıktığının görüldüğünü belirtti.

Oktar ve FETÖ örneği

Başkan Erbaş, bu kaotik süreçten beslenen olumsuz durumların en çarpıcı örneğinin FETÖ ve liderliğini Adnan Oktar diye bilinen şahsın yaptığı suç şebekesinin olduğunu, bu iki suç örgütü tam da bu hukuki boşluğu ve kaosu kullanarak başta gençler olmak üzere dini duyarlılığı yüksek ama bilgisiz olan birçok kişiyi kandırdığını, onları gizli, kirli ve karanlık odakların çıkarları için devleti ve milleti aleyhine çalışan militanlara dönüştürdüğünü, kadınlı-erkekli birçok gencin heba olmasına ve geleceğinin kararmasına neden olduğunu savundu.