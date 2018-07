Cemaat ve tarikatlar ne olacak?

Cemaatlere operasyon yapılacağı iddiaları hakkında Nevzat Çiçek'ten sonra Hilal Kaplan'da da bir açıklama geldi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 11:55

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyon sonrası bazı tarikat ve cemaatlere operasyon yapılacağı iddia edilmişti. Gazeteci Nevzat Çiçek, istihbarat birimlerinin bu noktada çok yoğun bit çalışma içinde olduğunu, "yerli ve milli" olamayan cemaatlere ayar verileceğini iddia etmişti.

"Başka yapılara da operasyon olacak mı?" sorusu gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri olurken Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Laikçi ve dinci istismara karşı mücadele" başlıklı bugünkü yazısında bu konuya değindi.

“O cemaatler FETÖ ve Oktar ile aynı değil”

Kaplan, "Siyonizm Kur'an'da var" diyen Adnan Oktar'la "Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir" şeklinde açıklama yapan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le 15 Temmuz'da üyelerini devleti korumak için sokağa çıkaran yapıların bir tutulamayacağını ifade etti.

“Kapalı kutu kalamazlar”

Tarikat ve cemaatlerin Türk toplumunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ileri süren Kaplan, bu yapılan diğer oluşumlar gibi devlet denetimine tabi olduklarını, her devletin vatandaşlarını mobilize etme kabiliyetine sahip oluşumlarla iletişim halinde olmaya mecbur olduğunu, dini ticaret ve siyasi güç için kullanmayan her yapının şeffaflık talebine olumlu cevap vereceğini, bunun ister bir dernek, ister bir cemaat olduğunu, kendine bağlı olanların her şeyine karışan bu yapıların 'kapalı kutu' kalma lüksünün olmadığını belirtti.

Diyanet, cemaatlerle toplantı yapmalı

Kaplan, darbe sonrasında Diyânet İşleri Başkanlığı çatısı altındaki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun otuz kadar tarikat ve cemaat üst düzey temsilcisi ile toplantıları olduğunu, Ağustos 2016'da toplanan Olağanüstü Din Şûrası'nda da din istismarı ile mücadele konusunda ortak kararlar alındığını, Allah rızası için çalışan samimi yapılara destek olunması gerektiğini, ilgisizlikten kaynaklı bazı hurafelerin ayıklanması ve dini istismar eden oluşumlarla etkin mücadele konusunda inisiyatif alınan bu istişare ve icraatların oldukça önemli olduğunu, hem Diyânet İşleri merkez yapısında hem de 81 ilde Din İstismarıyla Mücadele Komisyonları kurulduğunu, bu yapıların etkin biçimde çalıştırılması gerektiğini, benzer buluşmaların artarak sürmesi gerektiğini, bunun bazı kötü niyetli dedikoducuların önünü keseceğini, toplumun şeffaflaşmasının önünü açacağını, bu mücadelenin aileden devlete kadar, aşağıdan yukarıya toplumun her kesimini ilgilendiren bir vazife ve sorumluluk olduğunu vurguladı.