Cem Yılmaz'ın bu hamlesi çok konuşulacak!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'i yeni sevgilisi Defne Samyeli ile tanıştırdı.

Güncellenme 21 Haziran 2018 09:26

Cem Yılmaz uzun zamandır Londra'da bulunan oğlu Kemal ile Levent'te bulunan kendine ait ofiste bir araya geldi. Burada oğluyla doya doya vakit geçiren Cem Yılmaz'ın yanına bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Defne Samyeli de geldi. Ünlü komedyen yeni sevgilisini oğlu Kemal ile tanıştırdı.

Burada hep birlikte bir saat vakit geçirdikten sonra mekandan ayrılan Defne Samyeli'ne Cem Yılmaz arabasına kadar eşlik etti.

Çiçeği burnunda aşıklar, son olarak Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl 9 milyon TL'ye satın aldığı Samatya isimli teknede sarmaş dolaş halleriyle görüntülenmişti. İkili yoğun iş temposundan kaçtıkları Bodrum'da adeta aşk tazelemişlerdi.