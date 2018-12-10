Cem Yılmaz'dan Hadise'ye kahkaha attıran gönderme!

Altın Kelebek'te en iyi klip ödülünü alan Hadise, “Sıfır Tolerans” klibinin yasaklanmasına tepki gösterirken, Cem Yılmaz'ın esprisi konukları gülme krizine soktu.

Güncellenme 10 Aralık 2018 10:31

Altın Kelebek Ödülleri'nde “Farkımız Var” klibi ile en iyi klip dalında ödül alan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda yasaklanan “Sıfır Tolerans” klibiyle ilgili açıklama yaptı.

Hadise’den tepkilere cevap

Ödül almak için sahneye çıkan Hadise, sevmenin, öpmenin ve sarılmanın dünyanın en özel, en normal duyguları olduğunu, bu duyguların yasaklanmasının çok saçma olduğunu, kendi yerinde bir erkek olması durumunda bu tepkileri almasının söz konusu olmayacağını, müzik ve sanatın özgürlük demek olduğunu, ödülü hayatı kısıtlanmış tüm kadınlar için aldığını, hiçbir zaman susmadığını, kadınların hep aynı savaşı verdiğini,

Cem Yılmaz kırdı, geçirdi

Yaptığı esprilerle törendekileri kırıp geçiren Cem Yılmaz’da Hadise’nin kıyafetine atfen, "34 KK 110 plakalı araç alabilirsek, Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü" ifadelerini kullandı.