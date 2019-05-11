Cem Yılmaz'dan Bahçeli'ye bomba yanıt!

Cem Yılmaz, Devlet Bahçeli'nin "Ben Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" sözlerine yanıt verdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 17:23

Cem Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ben Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" sözlerine, "Ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli... Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir” ifadeleri ile cevap verdi.

“Ben bir halk kahramanı değilim”

Bahçeli, Cem Yılmaz’ın YSK kararı sonrası yaptığı paylaşım hakkında, "Ben Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" demişti.

Cem Yılmaz ise Bahçeli'nin sözlerine, "Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli… Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir… Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehir’e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" diyerek karşılık verdi.

“Kardeşim gibi severim"

Komedyenin ağabeyi Can Yılmaz ise "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim…" diyerek esprili bir dille cevap verdi.