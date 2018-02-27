Cem Yılmaz yeni filminde iki yakışıklıyı buluşturacak!

"Arif V 216" filmi ile milyonları güldüren Cem Yılmaz, yeni filmi için çalışmalara başladı.

Güncellenme 27 Şubat 2018 16:31

"Arif V 216" filmi ile gişe rekorları kıran ve büyük başarı yakalayan Cem Yılmaz, yeni bir proje için çalışmalara başladı. Son filminde milyonları güldüren Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İzmir'de "Arif V 216"nın gösterimi için İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç'un da davetli olduğu etkinlikte, bol neşe hakimdi. Ünlü komedyenin iki yakışıklı oyuncuyla bol bol sohbet ettiği izlenimlenirken bir sonraki filmini festival için yapmaya karar verdi. Filmin başrolü için ise Ulusoy ve Arduç'la görüşen Yılmaz'ın filminin senaristi ve yapımcısı olacağı gelen bilgiler arasında.

Yönetmen Kıvanç Baruönü olacak

Cem Yılmaz'ın birçok filminin yönetmenliğini yapan Kıvanç Baruönü ise festival için çekilecek filmin yönetmeni olacak. Deneyimli yönetmenin, Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğendiğini ve eski sevgilisi Lal Dedeoğlu'nun kızı Leyla Feray'a da yeni filminde rol vermeyi düşündüğü iddia edildi. Daha önce yapımcı olduğu filmlerde küçük roller alan Cem Yılmaz'ın Ulusoy ve Arduç'u buluşturacağı filmde rol alıp almayacağı ise merak konusu.