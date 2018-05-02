Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşk mı yaşıyor?

Cem Yılmaz, güzel spiker Defne Samyeli'ni evinde misafir etti.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 14:27

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Levent'teki bir evde bir araya geldi.

Gazetecilerden kaçtı

Cem Yılmaz'ın evine akşam saatlerinde misafir olarak gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

Ozan Güven de eşlik etti

Burada bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye daha sonra Ozan Güven ve kadın bir arkadaşı eşlik etti. Gece yarısı olunca dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

Samyeli'nin aracını garaja aldırdı

Cem Yılmaz, basın mensuplarının kendilerinin fark etmemesi için Defne Samyeli'nin aracını garaja aldırdı. Kendine ait özel plakalı cipi ise sokağa park etti.

Gizlice kapıyı gözetledi

Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.

Görüntü istemiyorum

Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, "Görüntü istemiyorum" dediği öğrenildi.