Cem Yılmaz, Defney'yi zor gününde yalnız bırakmadı

Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiği belirtildi. Sevgilisi Cem Yılmaz, Samyeli'nin yalnız bırakmıyor.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 13:53

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ve ailesi zor günlerden geçiyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Son zamanlarda Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Samyeli'nin yanında ailesi ve Yılmaz bir an olsun ayrılmıyor. Akay, "Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi. Samyeli, acil olarak annesini hastaneye kaldırdı ancak annesinin kalbinin durması üzerine çok zor anlar yaşadı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Hanım, hemen ameliyata alındı ve kalbine stent takıldı. Cem Yılmaz da sevgilisi Defne Samyeli'nin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor" açıklamasını yaptı.