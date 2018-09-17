Cem Yenel'den Ajda Pekkan'a: Sanırım size aşık oldum

Cem Yenel'in kendisinden 50 yaş büyük Ajda Pekkan için söylediği, "Sanırım size aşık oldum. Gözlerimi sizden alamıyorum" sözleri olay oldu.

Güncellenme 17 Eylül 2018 13:52

İstanbul’da konser veren Ajda Pekkan, adeta sahneyi yıktı. Hayranları Ajda Pekkan’ı izlemek için konser alanını tıklım tıklım doldurdu.

Kıyafeti Nur Yerlitaş imzalı

Burada, "Harikasınız çok güzel gözüküyorsunuz. Siz olmazsanız ben de olmam, iyi ki varsınız" diyerek selamlayan Pekkan, konserine dansçılar eşliğinde "Amazon" şarkısıyla başladı. Ajda Pekkan'ın kıyafeti bu sıralar zor günler geçiren Nur Yerlitaş imzalıydı.

En kapsamlı konser oldu

Ajda Pekkan, yaklaşık 120 kişilik bir prodüksiyon ekibinin çalıştığı konserde, sahnedeki tüm şarkılar için özel koreografiler hazırlandı ve bu koreografileri dans ekibi eşliğinde sahneye taşıdı. Türkiye'de bugüne dek yapılmış en kapsamlı konser ışık tasarımıyla unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar, şef orkestrası Murat Yeter'in yönetiminde hafızalardan uzun süre çıkmayacak bir akşam yaşattı.

Cem Yenel’i sahneye davet etti

Instagram hesabından canlı yayın yapan Ajda Pekkan, tüm izleyenlerin de konserden canlı yayın yapmasını istedi. Binlerce kişi aynı anda konseri tüm Türkiye'yle canlı olarak paylaştı. Ajda Pekkan bir zamanlar Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan genç şarkıcı Cem Yenel'i sahneye davet etti.

Birlikte düet yaptılar

Ajda Pekkan, popçu Cem Yenel’i ‘Son günlerin yükselen yıldızı, müthiş ses’ sözleriyle sahneye çıkardı. Birlikte ‘Uykusuz Her Gece’ şarkısında düet yaptılar.

“Sanırım size aşık oldum”

22 yaşındaki Cem kendisinden 50 yaş büyük olan Ajda Pekkan’a (72) “Sanırım size aşık oldum. Gözlerimi sizden alamıyorum. Çok farklı bir enerjiniz var” dedi. Süperstar, Cem’e ‘yakışıklı’ sözleriyle karşılık verdi.

Kardeşi Semiramis Pekkan ve eniştesi Gulu Lalvani'de Ajda Pekkan'ı izleyenler arasındaydı.