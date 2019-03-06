Cem Uzan'ın paylaşımı olay oldu

Cem Uzan'ın sosyal medyadan yaptığı "Dönecem Türkiyem" paylaşımı tartışma yarattı.

Güncellenme 06 Mart 2019 10:14

2009’da Türkiye’den firar eden ve 10 senedir Fransa’da yaşamını sürdüren Cem Uzan’ın sosyal medya hesabından "Dönecem Türkiyem" paylaşımını yapması tartışmalara neden oldu.

Cem Uzan’ın AİHM’de çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı ortaya çıkmıştı.

Bu haberler sonrası Cem Uzan, "Dönecem Türkiyem" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Strasburg'taki mahkeme, Türkiye'nin Uzan'ın iki çocuğunun özel mülk hakkını gasp ettiği hükmüne vardı.

Uzan'ın Avukatı Matthias Pujos kararla ilgili yaptığı açıklamada; büyük bir zafer kazandıklarını, mahkemenin Uzan’ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırdığını söyledi.