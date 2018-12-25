Cem Uzan, anlaşmalı olarak Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan'ın avukatı Pujos; müvekkilinin TMSF ile anlaşmaya giderek Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirtti.

Güncellenme 25 Aralık 2018 12:07

AFP'nin haberine göre Cem Uzan, geçen hafta Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma, davasını kazandı.

Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos; müvekkilinin TMSF ile anlaşmaya giderek Türkiye'ye geri dönmek istediğini söyledi.

“Masaya oturmaya hazır”

Pujos, "Cem Uzan, Türk devletiyle yapıcı görüşmeler yapmak için masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti. Fakat bunun için TMSF'nin de, herkesin çıkarına olacak bu çözümü kabul etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Anlaşmaya varabileceğini umut ediyor”

Avukat Pujos, Euronews'in "Cem Uzan'ın Fransa'da günleri nasıl geçiyor, neler yapıyor?" sorusuna, "Müvekkilim bütün sadeliğiyle Paris’te hayatını sürdürmeye çalışıyor. Vaktinin büyük bir kısmını, Fransız mahkemeleri için savunmasını hazırlamakla geçiriyor. Cem Uzan, Türkiye devletiyle bir anlaşmaya varabileceğini umut ediyor" cevabını verdi.