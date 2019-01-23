Cem Özer, Sinan Çetin'i bu sözlerle yerden yere vurdu

Sinan Çetin'in yönettiği filmde ayağını kıran Cem Özer, çok sert eleştirilerde bulundu.

Güncellenme 23 Ocak 2019 12:26

Sinan Çetin’in yönettiği “İstasyon” filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan, Afyon’da geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, ünlü yönetmene dava açacağını söyledi.

Sinan Çetin’le mahkemede hesaplaşacağız

Geçtiğimiz gün bir tiyatro gösterini eşi ile izlemeye giden Cem Özer, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cem Özer, Sinan Çetin'le mahkeme süreciyle uğraşacaklarını, sigortasız çalıştırıldığını ve hastane parasının bile ödenmediğini, üzerine düşenleri yapmadığı için bunun belli bir cezası olması gerektiğini söyledi.

Hastaneye bu yüzden gelmiş

Çetin’in filminden çıkmasının kendisine bir şey kaybettirmeyeceğini ifade eden Cem Özer, Sinan Çetin’in parayı çok sevdiğini, bu süreçte büyük paralar kaybedeceğini, kalbinin kırıldığını, gönlünü alması gerektiğini, Çetin’in hastaneye geçmiş olsun için değil ne zaman çıkıp filme ne zaman devam edeceğini sormak için geldiğini aktardı.

Cem Özer’in barışma şartı ne?

Cem Özer, Sinan Çetin’in aracılar koyup aranmayı beklediğini, asıl araması gerekenin o olduğunu, ayağını ip atlarken kırmadığını, Sinan'ın sahnesinde, Sinan'ın zorlamasıyla ayağını kırdığını, gerekli önlemler alınmadığı için bu duruma düştüklerini, kamuoyunda özür dilemesi ve bir daha hiçbir emekçiye böyle davranmayacağı yönünde garanti vermesi durumunda barışabileceğini söyledi.