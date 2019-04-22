Çelik: Kılıçdaroğlu’na saldıran kişi partiden atılacak

Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na saldıranlardan Osman Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu söyledi. Çelik, Sarıgün’ün partiden ihraç edileceğini ifade etti.

Güncellenme 22 Nisan 2019 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından, bir grup tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların arasında ismi geçen Osman Sarıgün'ün, AK Parti'den ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. AK Parti, şiddetin her türlüsüne karşıdır. İlkelerimiz, şiddeti kesinlikle reddetmektedir. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur." ifadelerini kullandı.