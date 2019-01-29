Celal Şengör'den ortalığı ayağa kaldıracak bir açıklama daha

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra iskeletinin sınıfta kullanılmasını istedi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 10:04

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında organ nakli için skandal ifadeler kullanarak, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" demişti. Şengör’ün bu ifadeleri uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

“Stalin’e organ vermem”

Kanal D Ana Haber'e açıklamalarda bulunan Şengör, sözlerinde geri adım atmadı ve söylediklerinin arkadaşında olduğunu söyledi.

"Bir dangalağa gidecekse benim organlarım onun yerine bütün insanlığa faydalı olacak bir işe gitmesini tercih ederim” diyen Şengör, “Siz Stalin'e organlarınızı verir misiniz? 21 milyon adam öldürmüş ben vermem kardeşim” ifadelerini kullandı.

“Üniversitede araştırılsın”

Şengör, organ bağışına karşı olmadığını, üniversitelerde araştırılmasını istediğini belirtti.

“İskeletim sınıfta kullanılsın”

"Siz kendi organlarınızı bağışladınız mı?" sorusunu cevaplayan Şengör, "Onu gidip alacağız. Bizim noterle konuştuk. Öyle bir şey yapacağız. Bakalım. Ben bütün vücudumu bağışlıyorum. Olduğu gibi. Hepsi dahil olmak üzere. Hatta çok istiyorum ki mümkünse iskeletim sınıfta falan kullanılsın” dedi.

"İnsanların gömülmesine yakılmasına karşıyım”

Şengör, "İnsanların gömülmesine yakılmasına karşıyım. Kullanın yedek parça bu. Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Hatta aptalca buluyorum. Annem öleli kaç sene oldu gitmedim bir daha. Niye gideyim. Ne var orada, mezarına gitsem ne olacak. Toprak ve karbondan başka ne var orada?” ifadelerini kullandı.